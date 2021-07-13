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Путин подтвердил экономическое партнерство России и Белоруссии

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:34
Экономика
Путин подтвердил экономическое партнерство России и Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 13 июля. Президент России Владимир Путин рассказал, как он понимает динамику экономических отношений между двумя странами.

Российский и белорусский лидеры проводят переговоры в Санкт-Петербурге, где обсуждают сотрудничество по разным направлениям.

«Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, товарооборот растет», — отметил Путин.

Другой заявленной темой было совместное противостояние давлению со стороны стран Запада и разработка стратегии противодействия.

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путин сотрудничество лукашенко россия и белоруссия
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