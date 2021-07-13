Путин подтвердил экономическое партнерство России и Белоруссии

Санкт-Петербург, 13 июля. Президент России Владимир Путин рассказал, как он понимает динамику экономических отношений между двумя странами.

Российский и белорусский лидеры проводят переговоры в Санкт-Петербурге, где обсуждают сотрудничество по разным направлениям.

«Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, товарооборот растет», — отметил Путин.

Другой заявленной темой было совместное противостояние давлению со стороны стран Запада и разработка стратегии противодействия.