Звезда «Интернов» Светлана Пермякова удивила поклонников пышными формами

Москва, 13 июля. Актриса Светлана Пермякова, которая пару лет назад хвасталась сброшенными килограммами, вновь приобрела пышные формы. Поклонники были шокированы изменившейся внешностью звезды.

Актриса посетила четвертьфинал Высшей лиги КВН. Располневшая знаменитость попала в объектив камеры. Зрители с трудом узнали 49-летнюю звезду, которая когда-то удивляла фанатов постройневшим телом.

По сообщениям прессы, Пермякова прибавила 15 килограммов. И теперь у знаменитости отчетливо виден второй подбородок, а сама она с трудом помещается в кресле, отметили поклонники в Сети.

Сама актриса не раз рассказывала о борьбе с ненавистными килограммами и проблемах с лишним весом.

«Появились неприятные бока, складки, щеки. Параллельно «переходный дамский возраст» начинает маячить вдалеке и перспективы проблем с суставами, одышки, риск получить сахарный диабет… Дважды я худела на рекордные для меня 15–20 килограмм. Больше не могу!» — говорила звезда сериала «Интерны».

Еще в апреле Светлана Пермякова заявила, что готова вновь сразиться с лишним весом. По ее словам, за карантин она набрала лишний вес, от которого хочет избавиться. Актриса боится, что избыточный вес может спровоцировать развитие страшных заболеваний, в том числе сахарный диабет.