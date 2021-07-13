«Ни грамма от отца»: дочь Пелагеи с новой стрижкой стала копией мамы

Москва, 13 июля. Известная исполнительница Пелагея впервые отвела свою четырехлетнюю дочь Таисию на стрижку. Многочисленные поклонники отметили, что девочка стала точной копией мамы.
Первая стрижка звездной наследницы проходила как положено — в салоне красоты, с использованием специальной накидки. Длинные русые косы девочки превратились в модное удлиненное каре. Видео преображения Пелагея опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пост звезда подписывать не стала, опубликовав лишь пару смайликов и добавив хештег «таськинамать».
Многие подписчики звездного аккаунта отметили, что после преображения девочка стала еще больше похожа на свою маму. Некоторые уверены, что теперь у четырехлетней Таисии не осталось ничего общего во внешности с нехорошим отцом.
«Какая очаровательная девчушка! Стала точной копией своей прекрасной мамулечки»;
«Получилось очень красиво. Теперь в ней и не узнать неверного Телегина. Точная копия мамы»;
«Ни грамма от отца не осталось. Что за прелестная Тасенька. Счастливый ребенок», — отметили пользователи в соцсети.
Популярная артистка не стала реагировать на комментарии о своем бывшем муже. Звезда уже больше полугода пытается расстаться с супругом. По информации в СМИ, Пелагея смогла забрать всю недвижимость экс-супруга хоккеиста Ивана Телегина.