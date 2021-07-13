«Ни грамма от отца»: дочь Пелагеи с новой стрижкой стала копией мамы

Первая стрижка звездной наследницы проходила как положено — в салоне красоты, с использованием специальной накидки. Длинные русые косы девочки превратились в модное удлиненное каре. Видео преображения Пелагея опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пост звезда подписывать не стала, опубликовав лишь пару смайликов и добавив хештег «таськинамать».

Многие подписчики звездного аккаунта отметили, что после преображения девочка стала еще больше похожа на свою маму. Некоторые уверены, что теперь у четырехлетней Таисии не осталось ничего общего во внешности с нехорошим отцом.