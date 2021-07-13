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Банк России опубликовал курсы иностранных валют на 14 июля
Экономика
Банк России опубликовал курсы иностранных валют на 14 июля
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 13 июля. Центральный банк Российской Федерации опубликовал курсы иностранных валют на среду, 14 июля 2021 года.

Так, курс доллара США был снижен на 0,5747 рубля. Стоимость американской валюты опустилась до отметки в 74,0589 рубля.

Курс европейской валюты был также понижен Банком России. По информации регулятора, евро потерял в стоимости 0,8230 рубля. Курс валюты на завтра составляет 87,7820 рубля.

Эксперт Константин Ордов объяснил россиянам, в каком случае лучше всего покупать американский доллар. Иностранная валюта не самый хороший инвестиционный инструмент, если речь идет о краткосрочной перспективе, уточнил он.

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