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Песков обозначил сильные стороны статьи Путина об Украине

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:38
Политика
Песков обозначил сильные стороны статьи Путина об Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 июля. Статья президента Российской Федерации Владимира Путина об Украине является хорошим поводом для обсуждения, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал представлен на русском и украинском языках. В нем российский лидер назвал большой общей бедой возникшую между РФ и Украиной стену.

По словам Путина, в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины и попытался создать из страны «анти-Россию». Сейчас она находится не просто под зависимостью, а под прямым внешним управлением.

«Эта статья — это глубокий, это очень хороший повод для обсуждения, и именно отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов», — отметил официальный представитель Кремля.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пообещал полностью ознакомиться со статьей и подумать над ответом.

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украина путин песков статья об украине
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