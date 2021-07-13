Песков обозначил сильные стороны статьи Путина об Украине

Москва, 13 июля. Статья президента Российской Федерации Владимира Путина об Украине является хорошим поводом для обсуждения, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал представлен на русском и украинском языках. В нем российский лидер назвал большой общей бедой возникшую между РФ и Украиной стену.

По словам Путина, в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины и попытался создать из страны «анти-Россию». Сейчас она находится не просто под зависимостью, а под прямым внешним управлением.

«Эта статья — это глубокий, это очень хороший повод для обсуждения, и именно отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов», — отметил официальный представитель Кремля.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пообещал полностью ознакомиться со статьей и подумать над ответом.