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Песков заявил, что власти не намерены ужесточать ограничения для невакцинированных

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:20
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Общество
Песков заявил, что власти не намерены ужесточать ограничения для невакцинированных
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 13 июля. Правительство РФ пока не планирует ужесточать ограничения для тех, кто не привился от COVID-19, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно заявлению пресс-секретаря российского лидера, введение особых ограничений для не принимавших участие в массовой вакцинации не планируется, однако отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторые области России приняли решение ввести новые ограничения по коронавирусу в целях предотвращения распространения этой опасной инфекции. Как сообщалось ранее, соответствующие меры были приняты в трех российских регионах.

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песков ограничения коронавирус
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