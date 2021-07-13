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В Пентагоне объяснили, почему ВМС США не покинули Черное море после Sea Breeze-2021

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:17
Армия
В Пентагоне объяснили, почему ВМС США не покинули Черное море после Sea Breeze-2021
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Вашингтон, 13 июля. Американские корабли не покидали Черное море, потому что в ближайшее время они примут участие в учениях в Болгарии, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, корабли ВМС США после масштабных учений НАТО Sea Breeze в Черном море отправились в Болгарию для участия в других военных манерах. Он также добавил, что во время завершившихся американо-украинских тренировок в Черноморском регионе были проведены 175 мероприятий.

Ранее капитан американских ВМС Стюарт Бауман подчеркивал, что после Sea Breeze-2021 большая часть американских кораблей останется в Черном море еще «на некоторое время».

Масштабные маневры НАТО с участием Украины и других государств проходили в Черном море с 28 июня по 10 июля. Иностранные военные отработали боевые действия на море, на суше и в воздухе. В учениях были задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран мира.

Ранее сообщалось, что страны НАТО намерены усиливать свое присутствие в Черноморском регионе. При этом российские дипломаты призвали власти США и их союзников отказаться от проведения военных маневров в Черном море, передает infox.

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