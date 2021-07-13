Стоявшему на карнизе 13-го этажа иркутянину организовали встречу с женой

Иркутск, 13 июля. Мужчина, который стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком на руках, продолжает свои действия. По его требованию полицейские привели супругу.

У гражданина 1986 года рождения с женой идет бракоразводный процесс. Накануне он в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, куда ходит его ребенок, и забрал его. При этом иркутянин не согласовал это с матерью ребенка. Впоследствии мужчина перестал выходить на связь, а сегодня оказался в этом доме.

На месте инцидента продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и медики. С местным жителем продолжают проводить переговоры.