Бразильцы Вендел и Малком поменяли игровые номера перед стартом нового сезона

Санкт-Петербург, 13 июля. Бразильские полузащитники петербургского «Зенита» Малком и Вендел официально сменили свои игровые номера перед новым сезоном, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Экс-игрок каталонской «Барселоны», выступавший в прошлом сезоне за петербуржцев в Российской премьер-лиге и Лиге чемпионов под восьмым номером, взял себе «десятку». Вендел, в свою очередь, принял решение поменять свой старый 20-й номер на восьмой.

Ранее «Зенит» и «Спартак» устроили перепалку из-за главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини. Москвичи напомнили петербуржцам о проигрышах под его руководством. Итальянский «алленаторе» привел свою команду к победе на прошедшем Евро-2020.