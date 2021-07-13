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Бразильцы Вендел и Малком поменяли игровые номера перед стартом нового сезона
Спорт
Бразильцы Вендел и Малком поменяли игровые номера перед стартом нового сезона
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 13 июля. Бразильские полузащитники петербургского «Зенита» Малком и Вендел официально сменили свои игровые номера перед новым сезоном, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Экс-игрок каталонской «Барселоны», выступавший в прошлом сезоне за петербуржцев в Российской премьер-лиге и Лиге чемпионов под восьмым номером, взял себе «десятку». Вендел, в свою очередь, принял решение поменять свой старый 20-й номер на восьмой.

Ранее «Зенит» и «Спартак» устроили перепалку из-за главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини. Москвичи напомнили петербуржцам о проигрышах под его руководством. Итальянский «алленаторе» привел свою команду к победе на прошедшем Евро-2020.

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