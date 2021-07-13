Зеленский констатировал различия в позиции Украины и Германии по «СП-2»

Киев, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его мнению, стороны по-разному оценивают строительство «Северного потока — 2».

Украина и Германия обладают различными позициями по этому вопросу, подчеркнул глава государства. Однако Киев предоставил Берлину достаточно аргументов, убежден президент.

«У нас есть разные взгляды относительно «Северного потока — 2», но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии», — сказал Зеленский.

Ранее политик положительно высказался о встрече с Ангелой Меркель. Переговоры длились более четырех часов, сообщил он.