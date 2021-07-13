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Ливийские банды потребовали отставки главы МИД после перестановок в посольствах
Весь мир
Ливийские банды потребовали отставки главы МИД после перестановок в посольствах
foreign.gov.ly  /  جميع الحقوق محفوظة © وزارة الخارجية والتعاون الدولي

Триполи, 13 июля. Сторонники «Братьев-мусульман» вновь угрожают министру переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджле Мангуш. Группировки раскритиковали кадровые перестановки в зарубежных посольствах.

На днях на просторах СМИ появился указ о назначении восьми человек на дипломатические посты в ливийские представительства. Среди новоиспеченных советников оказались Усама Халлак и Салах Булгиб — ярые противники радикальных исламистских организаций. Согласно опубликованному документу, первый отправлен в Иорданию, а второй — в Каир.

На это решение сразу отреагировали триполитанские боевики. Они раскритиковали назначение выходцев из восточного региона в зарубежные миссии. Группировки стали угрожать министру и призывать к ее отставке.

Накануне недовольные действиями Мангуш запустили в социальных сетях широкую кампанию с критикой внешнеполитического ведомства. Активисты бездоказательно обвинили чиновника в коррупции и продаже должностей.

Глава ливийского МИД сталкивается с подобным давлением не впервые. После ее призыва к выводу всех иностранных войск из страны, включая турецкие, боевики стали ей угрожать. Так, 7 мая члены группировок организовали штурм гостиницы Corinthia в Триполи, где расположена штаб-квартира Президентского совета. Нападавшие потребовали отставки Мангуш.

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