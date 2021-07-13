Форвард «Зенита» Азмун верил в успешное выступление сборной России на Евро-2020

Санкт-Петербург, 13 июля. Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сардар Азмун верил, что команде Станислава Черчесова удастся выступить хорошо на прошедшем чемпионате Европы.

Сборная России на прошедшем Евро-2020 заняла четвертое место в своей группе, проиграв командам Бельгии и Дании. Подопечные Станислава Черчесова смогли набрать единственные три очка только во встрече с Финляндией благодаря голу полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. От сборной России многие ждали большего на чемпионате Европы, в том числе и Азмун.

«Очень хотел, чтобы Россия хорошо выступила. Но, к сожалению, не получилось. Конечно, я ждал, что ваша сборная выйдет в плей-офф, верил в это», — заявил иранский форвард в интервью «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно о параде победы, который устроили футболисты и весь штаб футбольной сборной Италии после победы на Евро-2020. Тысячи фанатов собрались на улицах, чтобы поприветствовать своих кумиров.