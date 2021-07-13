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Президентский совет: Ливия нуждается в конституционной основе для проведения выборов
Весь мир
Президентский совет: Ливия нуждается в конституционной основе для проведения выборов
facebook.com  /  @HNEC.LY

Триполи, 13 июля. Пресс-секретарь Президентского совета Ливии Наджва Вахиба на конференции по ситуации в стране сообщила, что власти привержены дорожной карте и поддержанию национального единства.

«Надеемся, что нижняя и верхняя палаты разработают конституционную основу для проведения выборов», — добавила она.

По словам Наджвы Вахибы, решено отменить назначения дипломатических представительств за рубежом, чтобы сохранить основы и профессиональные стандарты при распределениях такого уровня.Кроме того, продолжаются консультации по согласованию назначения министра обороны, который объединит военные институты.

В свою очередь председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи призвал министра здравоохранения следить за теми, кто оказался за границей, чтобы предотвратить распространение коронавируса в североафриканской стране.

Ранее Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) объявила, что обновляет реестр голосующих и открывает медиацентр для освещения выборов, запланированных на 24 декабря. Председатель Имадаль-Сайех подчеркнул, что орган выполнит взятые перед ливийцами обязательства.

По его словам, обновленный реестр избирателей позволит проголосовать гражданам, которые сменили место жительства или хотят зарегистрироваться в другом. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба отметил, что власти привержены проведению выборов в конце декабря 2021 года.

 

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