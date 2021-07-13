Владимир Путин. Вакцина правильной истории Украины. Колонка Руслана Мармазова

Как только Владимир Владимирович проанонсировал статью, посвященную Украине, стало понятно, что нас ждет нечто неординарное. Хотя бы и потому даже, что нечасто президент России выкраивает время для такого рода публикаций, да еще и на достаточно узкую тему.

Скорее всего, когда Путин в ходе прямой линии говорил о предстоящей статье, работа над ней шла уже вовсю. Что и понятно: каждый факт, каждый акцент и даже каждая запятая должны были встать на свое место и выглядеть безупречно. Представляете, с какими микроскопами этот текст изучается и соратниками, и оппонентами?

К тому же украинская тематика — это ведь особый сегодня момент. Автор статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в понедельник ближе к вечеру официальным сайтом президента России, недвусмысленно обозначил приоритеты и позиции, о которых мы еще потолкуем.

Вам известно что-либо об аналогичной статье Путина по грузинской, допустим, проблематике или, например, прибалтийской? Мне — нет. Тоже, надо заметить, важные территории из сферы российских интересов. Но это не Украина.

Невозможно пройти мимо небольшого, но важного штриха в самой подаче материала на сайте kremlin.ru: статья вышла параллельно на двух языках. Русском и украинском, разумеется. Тонко, да. Типа, если кто-то на Украине действительно разучился понимать русский, вот им доступный вариант.

Хотя что-то подсказывает, имей мы возможность получить статистику на какую из версий с территории Украины зашло больше читателей, подавляющий перевес был бы за русскоязычным вариантом. Сколько бы официальный Киев не тужился и не пыжился, насаждая украинский и вытравливая русский язык, ничего не получается. Украина остается страной, где большинство населения думает, говорит и видит сны на русском.

Что на Украине статью Владимира Путина изучают внимательнейшим образом, тут и спорить нечего. Расхожий мем, мол, президент России — бог украинцев, не лишен практической составляющей.

Федеральное агентство новостей /

Любое появление Путина в публичном пространстве — натуральный праздничный день для обитателей Украины. Все припадают к экранам, ловят каждое слово, чтобы бурно (не суть важно с каким знаком) реагировать, обсуждать, волноваться. И чутко вычленять мельчайшие намеки на украинские реалии, данные Путиным. Тут же — огромная фундаментальная статья, где все об Украине! Вообразите, каков ажиотаж.

Кстати, при всей обширности поданного материала статья «Об историческом единстве русских и украинцев» — исключительно лаконична, если учитывать масштаб темы. Ведь, по сути, это история Государства Российского от древних времен до современности. Пусть и с некоторым уклоном в малороссийские аспекты. Очень емкий получился текст, внятный, доходчивый и годящийся чуть ли не для любой аудитории.

Я бы рекомендовал эту статью всякому, кто хочет, во-первых, уяснить главные момент истории России, а, во-вторых, понять, как могла получиться такая скверная ситуация с Украиной в первой четверти XXI века. Как, собственно говоря, вообще возникла эта Украина на территории, которая более-менее нормально развиваться может только в составе единого Российского государства. А если вне его — так просто беда, абсурд и коррупция…

Но меня не спрашивают, рекомендовал бы я или нет, и правильно делают. Только мнение уже высказано, как говориться, не вырубишь топором.

С тех пор как у нас, хоть в Москве, хоть в Киеве, стали излишне вольно обращаться с историческими концепциями, обильно сдабривая их домыслами и политическими заказами, наступил бедлам.

Неразбериха в головах профессиональных историков влечет за собой полнейший хаос в головах широких народных масс. Может ли одна эта статья выправить ситуацию и массово привить правильное, логичное понимание общего хода отечественной истории? Наверное, нет. Зато и не помешает. А то, глядишь, и станет указателем верного движения в исторической науке.

Но, понятно, что президент Путин взялся за перо историка не для того, чтобы посодействовать ученым и педагогам (хотя и это тоже важно). В данном случае мы имеем дело с прикладным применением истории. Она ведь в определенных обстоятельствах превращается в инструмент геополитики. И в оружие даже, если придется.

Федеральное агентство новостей /

Статья Владимира Путина четко обозначила, что та территория, которую мы теперь знаем как Украину — сфера традиционных жизненных интересов Великой России. Это исконная земля исторической Руси, вне зависимости от того, как сегодня выкроены границы и какой режим заседает, скажем, в Киеве. Триединство Руси — константна на все времена. Именно потому расщепить единый русский народ на фракции, поставив под свое влияние, — заветная мечта наших недругов.

Последние проявляют чудеса изобретательности и старания, отрывая Украину от России. Еще бы! Ставки запредельно высоки. То, что процесс губителен для населения Украины, для ее экономического потенциала, не слишком интересует как западных заказчиков деструктивных процессов, так и аборигенных исполнителей, наделенных формальными атрибутами власти, но не самой властью.

Президент России однозначно обозначает, что народ Украины и руководство Украины — вовсе не одно и то же. Украинский народ враждебным России быть не может. Ведь это часть единого нашего народа. Как одна часть организма может быть враждебной по отношению к другой его части? Это была бы просто аномалия какая-то.

А вот украинское руководство не просто может быть заточено под перманентную конфронтацию с Москвой — оно таким является по сути. Причем, вне зависимости от того, кто персонально назначен президентом страны, премьером или парламентом.

«Западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней», — пишет Владимир Путин. А события последних лет подтверждают это на 100%.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается самого проекта «анти-Россия»… Сейчас я сошлюсь на жену, уж не упрекайте меня в семейственности. Я же не виноват, что у меня под боком находится доктор политических наук и оригинальный мыслитель — профессор Мармазова Татьяна Ивановна. Так вот она считает, и это зафиксировано в ее научных трудах, что Украину гонят по следующим этапам:

«Украина — не Россия». Одноименную книгу украинского президента Леонида Кучмы наверняка многие помнят. Хотя бы по этому броскому и легко запоминающемуся названию.

наверняка многие помнят. Хотя бы по этому броскому и легко запоминающемуся названию. «Украина — анти-Россия». То, во что сейчас всеми силами пытаются превратить Украину, не стесняясь в методах.

«Украина — вместо-Россия». Да-да, ростки подобной наглости уже прорезаются. Пока — квелые, дураковатые, наподобие заявлений об «украинском русском языке». Но вместе с тем — показательные. Тревожные!

Последняя стадия в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» напрямую не обозначена. Но этот материал и свет-то увидел, чтобы на данный уровень саморазрушительного безумия Украина не выскочила.

Хотя бы потому, что это не устраивает Россию и она этого не допустит. Судя по всему, меры по предотвращению «марша в ад» могут быть самыми разными. Об этом в статье тоже не говорится, но при желании можно прочитать между строк. Каждый это сделается в меру своей фантазии, разумеется.

На Украине, скажем, некоторые увидели в концептуальном материале территориальные претензии России.

А вот популярный сейчас киевский политолог Руслан Бортник полагает, что Украина как «анти-Россия» может существовать только на территориях, которые входили в ее состав до того, как она стала частью СССР.

«То есть без тех территорий, которые были включены. Имеется в виду территории бывшей Донецко-Криворожской республики, юго-восток Украины, западная Украина (Закарпатье, Буковина), Крым», — пишет он.

Нет, в статье Путина нет территориальных претензий. Это исторический экскурс: как формировалась карта современной Украины. Причем, с одной старательной подогреваемой недоброжелателями темой — Крымом — все предельно ясно. Крым — российский, и обсуждать тут нечего. С другой, реально горячей темой — Донбассом — сложнее. Необходимы пояснения.

И Владимир Путин охотно дает их, начиная от Новороссии даже (слава богу, поскольку отечественные исследователи и политики почему-то робеют употреблять это славное историческое название), напоминая, что важно, о Донецко-Криворожской республике…

«В начале 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика, которая обратилась в Москву с вопросом о вхождении в Советскую Россию. Последовал отказ. В. Ленин встречался с руководителями этой республики и убеждал их действовать в составе Советской Украины, — пишет Путин. — 15 марта 1918 года ЦК РКП(б) прямо постановил направить на Украинский съезд Советов делегатов, в том числе из Донецкого бассейна, и создать на съезде «одно правительство для всей Украины». Территории Донецко-Криворожской советской республики в дальнейшем в основном и составили области Юго-Востока Украины».

Федеральное агентство новостей /

Вот как Донбасс с его русскоязычным и русскокультурным населением оказался в составе УССР, а затем оттуда автоматически перешел в границы Украины. У большевиков были свои резоны, которые теперь аукнулись так, что врагу не пожелаешь. «Благодарные» профессиональные украинцы, кстати, памятники Ленину по всей стране извели. Но главное, конечно, не это.

«Жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор — после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? — пишет президент России. — Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся».

И дальше:

«Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».

Глянул сколько написал… Не Путин, а я в этой заметке сколько написал и сам удивился. На одном дыхании как-то получилось.

Вдохновила статья, чего уж кокетничать. Хотя бы тем, что Россия рукой ее лидера указала место украинцев. Где? В составе единого большого русского народа. И место Украины — в сфере незыблемых жизненных интересов России. И место Донбасса — под опекой России, в каком формате, пока не ясно. Хотелось бы, понятно, в крымском… А там посмотрим.

В нашей богатой на события истории бывало всякое: и трагическое, и героическое. Но Русь, как бы она ни называлась, в главном всегда побеждала. Не всегда быстро, но непременно. Собственно, примерно об этом и написана Владимиром Владимировичем статья «Об историческом единстве русских и украинцев». Каждый может прочитать и волен сделать свои выводы.