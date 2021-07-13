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ФАН установил личность стоящего на карнизе с ребенком отца в Иркутске

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:18
Происшествия
ФАН установил личность стоящего на карнизе с ребенком отца в Иркутске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иркутск, 13 июля. Мужчиной, который угрожает сбросить ребенка с 13-го этажа, оказался Роман Т. По предварительным данным, он родился в поселке Михайловка, сообщил источник ФАН.

Тремя годами ранее против мужчины было возбуждено несколько исполнительных производств по фактам задолженности по платежам за жилую площадь. На данный момент приставы не имеют претензий к иркутянину. Все исполнительные дела по нему прекращены и возвращены взыскателю.

Сейчас мужчина по-прежнему продолжает стоять на карнизе балкона с ребенком на руках. Он требует от правоохранителей, чтобы те вызвали его жену для разговора.

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