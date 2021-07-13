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Забравшийся на карниз иркутянин накануне пропал вместе с ребенком

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:04
Происшествия
Забравшийся на карниз иркутянин накануне пропал вместе с ребенком
Федеральное агентство новостей

Иркутск, 13 июля. Источник Федерального агентства новостей поделился новыми подробностями инцидента с жителем Иркутска, который встал на карниз 13-го этажа с ребенком на руках.

Оказалось, что у него с женой действительно идет бракоразводный процесс. Накануне он в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, куда ходит его ребенок, и забрал его.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, с матерью такой поступок согласован не был. После этого мужчина 1986 года рождения перестал выходить на связь, а сегодня оказался в этом доме.

Ранее сообщалось, что очевидцы заметили мужчину, стоявшего на карнизе 13-го этажа многоэтажного дома в Иркутске. На руках у него был ребенок, которому на вид не более двух лет.

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