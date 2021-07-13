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Песков назвал эффективными меры против коронавируса в России

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:08
Общество
Песков назвал эффективными меры против коронавируса в России
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 13 июля. Система мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в России продемонстрировала свою эффективность и работоспособность.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Усиливать ограничительные меры для россиян, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, не планируется в стране на федеральном уровне. При этом в некоторых регионах отдельные меры вводятся, дополнил представитель Кремля.

Эксперты Роспотребнадзора ранее объяснили, от чего зависит внедрение ограничений на проведение масштабных мероприятий в российских регионах. Это связано с темпами распространения коронавируса.

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песков кремль коронавирус
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