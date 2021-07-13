«Никакая не неожиданная»: Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Лукашенко

Санкт-Петербург, 13 июля. Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко не являются неожиданными, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад, она не является срочной, но будет важной, несмотря на то, что президенты общаются часто.

«Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений», — рассказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным. Лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества в различных областях и международную проблематику.