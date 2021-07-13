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Песков: Путин готов к диалогу с Зеленским

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:13
Политика
Песков: Путин готов к диалогу с Зеленским
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин готов к диалогу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

При этом подготовка к встрече лидеров двух государств пока не ведется, отметил официальный представитель Кремля. Подготовить встречу необходимо как минимум на уровне администраций президентов, добавил он.

Как подчеркнул Песков, Путин неоднократно говорил, что готов к переговорам с Зеленским. Это сообщалось еще до публикации статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

Украинский лидер оценил статью российского президента. Он отметил, что некоторые моменты из опубликованного материала президенты могли бы оценить лично.

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