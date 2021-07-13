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Спасатель второй раз вытащил из воды одну и ту же пожилую россиянку

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:52
Происшествия
Спасатель второй раз вытащил из воды одну и ту же пожилую россиянку
wikipedia.org  /  stephanemat / CC BY-SA 3.0

Ираклион, 13 июля. Пожилая россиянка едва не погибла на острове Крит, купаясь во время шторма. На берег ее вытащил спасатель, который помог ей при аналогичных обстоятельствах в прошлом году.

Мужчина был в шоке, когда извлек из воды тонущую пенсионерку и узнал ее — год назад женщина плавала в непогоду и была унесена течением. Тогда спасатель поймал ее и доставил на сушу, сообщают местные СМИ.

Общаясь с журналистами, он признался, что был очень удивлен, но отнесся к неожиданной встрече с юмором и даже назвал россиянку «своим лучшим клиентом». На прощание он попросил ее быть более бдительной и не заходить в море во время шторма.

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