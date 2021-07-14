Анатолий Вассерман прокомментировал вывод войск США из Афганистана

Мощный наркотрафик, созданный США из Афганистана в Косово и далее в Европу, уже серьезно очерняет репутацию Америки. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что после вывода американского военного контингента Вашингтон сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле.

«Решение о выводе войск, на мой взгляд, вызвано двумя причинами. Во-первых, заявленной цели — наведения порядка в регионе — Соединенным Государствам Америки (Соединенным Штатам Америки. — Прим. ФАН) так и не удалось достичь. Во-вторых, незаявленная цель достигнута вполне успешно, а именно — весь регион повергнут в полную дестабилизацию», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман перечислил основные, по его мнению, решенные Белым домом задачи в данном регионе.

«Не только внутри Афганистана, но и в близлежащих странах резко обострились всевозможные формы террора. Кроме того, организован мощный наркотрафик. Авиабаза Bondsteel в Косово уже более двух десятилетий — место, куда американская военно-транспортная авиация вывозит наркотики из Афганистана. Далее албанцы в Косово через своих многочисленных родственников развозят эту дрянь по всей Европе», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он предположил, что обрисованная им картина событий вряд ли вскоре изменится.

«Это настолько хорошо известно, что уже заметно влияет на репутацию Америки. Теперь самое время сделать вид, что они тут не при чем. Думаю, что найдутся и другие способы извлекать американскую выгоду из афганского производства опийного мака», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман назвал просчет в плане китайцев по спасению Земли от астероида Бенну. По словам публициста, использовать ракеты для обстрела и изменения курса космического объекта следует, когда он окажется на достаточно близком расстоянии от нашей планеты.