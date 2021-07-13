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Песков заявил об уважении к украинскому народу в статье Путина

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:01
Политика
Песков заявил об уважении к украинскому народу в статье Путина
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 13 июля. Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» написана в духе уважения к народу Украины, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, статья написана с сожалением, что государство отдано на откуп Западу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые моменты из статьи Путина можно обсудить лично. По словам главы государства, на встрече с лидером России он готов дать много материала, который можно использовать в другой статье про Украину.

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украина путин песков
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