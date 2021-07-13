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Тело пятилетнего мальчика нашли в одном из карьеров Подмосковья
Происшествия
Тело пятилетнего мальчика нашли в одном из карьеров Подмосковья
pxhere.com  / 

Лыткарино, 13 июля. Из-за невнимательности родителей погиб 5-летний мальчик-гражданин иностранного государства. Как стало известно ФАН, ребенок утонул, не дождавшись помощи взрослых.

Родители потерпевшего 12 июля сообщили в правоохранительные органы, что их ребенок скрылся под водой и они не могут его найти. Происшествие случилось в Лыткаринском (Волкушенском) карьере в районе 14:00. Тело мальчика обнаружили лишь несколько часов спустя.

По данному факту следственные органы организовали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Утонувший ребенок является гражданином Киргизской Республики, как и его родители. Семья временно зарегистрирована в Дедовске. Официально родители нигде не работают. Они приехали на водоем, чтобы немного отдохнуть от жары. Взрослые отвлеклись на некоторое время, а в это время их сын, не умеющий плавать, пошел ко дну. Его тело нашли через 4 часа без видимых признаков насильственной смерти», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Тело ребенка направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она покажет точную причину смерти мальчика.

Похожая ситуация произошла в Богородском городском округе Московской области. 15-летний мальчик утонул в пруду на территории турбазы «Боровое». Силовики усматривают в произошедшей трагедии безответственность родителей. 40-летняя мать погибшего официально не трудоустроена, 36-летний отец работает на предприятии по изготовлению металлических конструкций.

Ранее ФАН писал, что за минувшие выходные на территории Московской области утонули два мальчика.

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