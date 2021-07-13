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Кубок Америки принес в Бразилию агрессивный «колумбийский штамм» коронавируса
Весь мир
Кубок Америки принес в Бразилию агрессивный «колумбийский штамм» коронавируса
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Бразилиа, 13 июля. Проведение Кубка Америки в Бразилии привело к появлению по меньшей мере одного нового варианта COVID-19 в одной из самых пострадавших из-за пандемии стран. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

Институт Адольфо Лутца в Сан-Паулу подтвердил выявление двух случаев инфицирования штаммом B.1.621, который появился в Колумбии, но уже распространился в нескольких государствах. Новым вариантом заразились двое членов одной из команд, участвовавших в футбольном первенстве.

Случаи были обнаружены после того, как мужчины сдали тест на коронавирус в столице штата Мату-Гросу Куябе, одном из мест проведения чемпионата.

«Оба пациента мужского пола, 37 и 47 лет, и являются уроженцами Эквадора и Колумбии. В городе, в котором выявлены случаи, проводится эпидемиологическое расследование», — объяснили представители института.

Кубок Америки принес в Бразилию агрессивный «колумбийский штамм» коронавируса
Global Look Press  / Celso Pupo / Keystone Press Agency

Организация также отметила, что колумбийский вариант был уже обнаружен в Эквадоре, США, странах Карибского бассейна и некоторых европейских государствах, однако это первые случаи, которые были зарегистрированы в Бразилии.

Колумбийский штамм содержит две опасные мутации — N501Y и E484K, приводящие к большим количествам заражений. По этой причине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила его в список вариантов, вызывающий интерес.

Тестирование было проведено властями Мату-Гросу среди 12 человек, у остальных десяти обнаружен бразильский штамм Р.1.

Решение о проведении Кубка Америки в Бразилии, наиболее пострадавшей от последствий пандемии латиноамериканской стране, подверглось жесткой критике из-за высокого риска распространения COVID-19.

Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
 / Федеральное агентство новостей

 

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