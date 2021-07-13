Кубок Америки принес в Бразилию агрессивный «колумбийский штамм» коронавируса

Бразилиа, 13 июля. Проведение Кубка Америки в Бразилии привело к появлению по меньшей мере одного нового варианта COVID-19 в одной из самых пострадавших из-за пандемии стран. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

Институт Адольфо Лутца в Сан-Паулу подтвердил выявление двух случаев инфицирования штаммом B.1.621, который появился в Колумбии, но уже распространился в нескольких государствах. Новым вариантом заразились двое членов одной из команд, участвовавших в футбольном первенстве.

Membros de seleções da Copa América trouxeram nova variante da Covid-19 ao Brasil pic.twitter.com/PYlg0msVHR — CNN Brasil (@CNNBrasil) July 12, 2021

Случаи были обнаружены после того, как мужчины сдали тест на коронавирус в столице штата Мату-Гросу Куябе, одном из мест проведения чемпионата.

«Оба пациента мужского пола, 37 и 47 лет, и являются уроженцами Эквадора и Колумбии. В городе, в котором выявлены случаи, проводится эпидемиологическое расследование», — объяснили представители института.

Global Look Press / Celso Pupo / Keystone Press Agency

Организация также отметила, что колумбийский вариант был уже обнаружен в Эквадоре, США, странах Карибского бассейна и некоторых европейских государствах, однако это первые случаи, которые были зарегистрированы в Бразилии.

Dois dias após o fim do torneio que teve mais contágios do que gols, Instituto Adolfo Lutz detecta cepa colombiana em casos de Cuiabá, onde a seleção do país ficou hospedada. Por @diogomagri https://t.co/PUbOMrEvAu — EL PAÍS Brasil (@elpais_brasil) July 12, 2021

Колумбийский штамм содержит две опасные мутации — N501Y и E484K, приводящие к большим количествам заражений. По этой причине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила его в список вариантов, вызывающий интерес.

Тестирование было проведено властями Мату-Гросу среди 12 человек, у остальных десяти обнаружен бразильский штамм Р.1.

Решение о проведении Кубка Америки в Бразилии, наиболее пострадавшей от последствий пандемии латиноамериканской стране, подверглось жесткой критике из-за высокого риска распространения COVID-19.