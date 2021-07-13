Эрдоган заявил о планах Турции развивать отношения с Израилем

Анкара, 13 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом поздравил его с вступлением в должность и подчеркну важность развития двусторонних отношений государств.

В ходе звонка обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе, а также потенциал сотрудничества в энергетической, технологической и туристической областях.

Президент Израиля написал в своем Twitter, что обе стороны диалога признали значимость израильско-турецкого взаимодействия для обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и договорились о продолжении диалога в целях улучшения отношений между странами.

Turkey's President Erdogan and Israel's President Herzog talk in rare phone call https://t.co/O1vj2xt9QG pic.twitter.com/ZkJATQX1hs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 13, 2021

Телефонный разговор состоялся через несколько дней после приезда в Стамбул главы Национальной палестинской администрации Махмуда Аббаса для встречи с президентом Турции. При этом Эрдоган заявил, что «мир и стабильность в регионе невозможны до тех пор, пока продолжается израильская оккупация».

В мае текущего года он подверг резкой критике действия силовых структур Израиля при разгоне демонстраций в Иерусалиме, назвав страну «террористическим государством» и выразив готовность оказать Палестине помощь. В тот же период в Анкаре прошли акции протеста перед израильским консульством, участники которых потребовали военного вмешательства Турции в этот конфликт.

При этом MiddleEastEye, ссылаясь на источники в администрации Эрдогана, сообщает о возможной нормализации отношений с Израилем после отставки его премьер-министра Биньямина Нетаньяху, формирования нового правительства во главе с Нафтали Беннетом и вступления в должность президента страны Ицхака Герцога.

Ранее Анкара неоднократно осуждала оккупацию Западного берега реки Иордан, блокаду сектора Газа и притеснения палестинцев. При этом Эрдоган отметил, что связь между двумя государствами должна сохраняться, невзирая на прошлые разногласия. По его мнению, это также может способствовать разрешению палестинского вопроса.

#UPDATE Turkish President Erdogan accused Israel of "state terror" after thousands marched through central Istanbul to denounce the bloodshed in Gaza https://t.co/aceUFdeCcq pic.twitter.com/r82z6zRy2p — AFP News Agency (@AFP) May 14, 2018

Турецко-израильские отношения обострились в 2010 году, когда военнослужащие Израиля попытались задержать корабли «Свободной флотилии», стремившиеся прорваться в сектор Газа с грузом гуманитарной помощи. В результате начавшихся столкновений на борту одного из судов погибли девять граждан Турции и американский активист, до 45 человек получили ранения, в том числе около 15 израильских солдат. После этого происшествия турецкое руководство отозвало своего посла из Тель-Авива, понизив также уровень представительства, и выслало из Анкары посла Израиля.

В 2016 году две страны подписали договор о примирении, включавший переназначение дипломатических представителей, отмену взаимных ограничений и выплату Тель-Авивом компенсаций семьям погибших. Однако после ряда конфликтов в 2018 году послы двух стран вновь были высланы.