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Эрдоган заявил о планах Турции развивать отношения с Израилем
Весь мир
Эрдоган заявил о планах Турции развивать отношения с Израилем
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 13 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом поздравил его с вступлением в должность и подчеркну важность развития двусторонних отношений государств.

В ходе звонка обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе, а также потенциал сотрудничества в энергетической, технологической и туристической областях.

Президент Израиля написал в своем Twitter, что обе стороны диалога признали значимость израильско-турецкого взаимодействия для обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и договорились о продолжении диалога в целях улучшения отношений между странами.

Телефонный разговор состоялся через несколько дней после приезда в Стамбул главы Национальной палестинской администрации Махмуда Аббаса для встречи с президентом Турции. При этом Эрдоган заявил, что «мир и стабильность в регионе невозможны до тех пор, пока продолжается израильская оккупация».

В мае текущего года он подверг резкой критике действия силовых структур Израиля при разгоне демонстраций в Иерусалиме, назвав страну «террористическим государством» и выразив готовность оказать Палестине помощь. В тот же период в Анкаре прошли акции протеста перед израильским консульством, участники которых потребовали военного вмешательства Турции в этот конфликт.

При этом MiddleEastEye, ссылаясь на источники в администрации Эрдогана, сообщает о возможной нормализации отношений с Израилем после отставки его премьер-министра Биньямина Нетаньяху, формирования нового правительства во главе с Нафтали Беннетом и вступления в должность президента страны Ицхака Герцога.

Ранее Анкара неоднократно осуждала оккупацию Западного берега реки Иордан, блокаду сектора Газа и притеснения палестинцев. При этом Эрдоган отметил, что связь между двумя государствами должна сохраняться, невзирая на прошлые разногласия. По его мнению, это также может способствовать разрешению палестинского вопроса.

Турецко-израильские отношения обострились в 2010 году, когда военнослужащие Израиля попытались задержать корабли «Свободной флотилии», стремившиеся прорваться в сектор Газа с грузом гуманитарной помощи. В результате начавшихся столкновений на борту одного из судов погибли девять граждан Турции и американский активист, до 45 человек получили ранения, в том числе около 15 израильских солдат. После этого происшествия турецкое руководство отозвало своего посла из Тель-Авива, понизив также уровень представительства, и выслало из Анкары посла Израиля.

В 2016 году две страны подписали договор о примирении, включавший переназначение дипломатических представителей, отмену взаимных ограничений и выплату Тель-Авивом компенсаций семьям погибших. Однако после ряда конфликтов в 2018 году послы двух стран вновь были высланы.

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