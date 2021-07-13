В Иркутске мужчина с ребенком грозится прыгнуть с высоты и требует жену на разговор

По данным источника, 34-летний мужчина с 3-летним ребенком на руках стоит на карнизе и кричит, чтобы все разошлись, требуя вызвать к нему супругу на разговор. На месте также работает психолог, который ведет диалог с мужчиной.

Напомним, прохожие, увидев гражданина на карнизе, вызвали сотрудников экстренных служб. На место оперативно приехали полицейские и спасатели.

В региональном Следственном комитете ФАН подтвердили, что сотрудники работают рядом с жилым домом. Источник в полиции пояснил, что пока не удалось убедить мужчину не совершать необдуманные поступки. По предварительной версии, причиной поступка послужил конфликт с супругой.