Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы

Париж, 13 июля. Бывший игрок итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подписал пятилетний контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

Лучший вратарь Евро-2020 уже прошел углубленный медицинский осмотр и подписал долгосрочное соглашение с французским суперклубом. Об этом сообщает в Twitter ведущий журналист Италии Фабрицио Романо.

Доннарумма является воспитанником «россонери». По итогам прошлого сезона вратарь помог выйти «Милану» в групповой этап Лиги чемпионов спустя много лет.

Ранее сборная Италии устроила парад в центре Рима после победы на Евро-2020. Тысячи фанатов собрались на улицах, чтобы поприветствовать своих кумиров.