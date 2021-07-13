Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:40
12:40
Происшествия
Стали известны подробности захвата вооруженными людьми человека в Севастополе
12:39
Происшествия
В Волгограде организатор экстремистской организации отправится на шесть лет в тюрьму
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
12:27
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
Все новости

Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Париж, 13 июля. Бывший игрок итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подписал пятилетний контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

Лучший вратарь Евро-2020 уже прошел углубленный медицинский осмотр и подписал долгосрочное соглашение с французским суперклубом. Об этом сообщает в Twitter ведущий журналист Италии Фабрицио Романо.

Доннарумма является воспитанником «россонери». По итогам прошлого сезона вратарь помог выйти «Милану» в групповой этап Лиги чемпионов спустя много лет.

Ранее сборная Италии устроила парад в центре Рима после победы на Евро-2020. Тысячи фанатов собрались на улицах, чтобы поприветствовать своих кумиров.

Вернуться назад

псж трансферы свободный агент доннарумма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru