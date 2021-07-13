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Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 июля. Напряжение в отношениях НАТО с Россией растет с каждым годом. При этом не факт, что провокации Запада могут обернуться полноценной войной, считает политолог Николай Злобин.

Безопасность в мире во многом зависит от отношений между странами. Силы Североатлантического альянса систематически устраивают провокации около российских границ, где они любят проводить военные учения. По мнению Злобина, в маневрах НАТО в Черном море может присутствовать скрытая угроза, но совсем необязательно, что она приведет к полноценной войне.

«Возможно, что и после ста учений никаких решений о войне не будет принято», — полагает Злобин.

Однако возможен и обратный вариант, что вооруженный конфликт может вспыхнуть между какими-то странами и без различного рода провокаций.

«Конфликт может начаться случайно, но вот перерастет ли он в войну или политики найдут возможности его купировать, зависит уже от политиков», — добавил эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что в 2021 году количество и интенсивность учений НАТО на Украине увеличилось как никогда ранее. Кроме этого, силы Альянса значительно наращивают численность личного состава и военной техники.

Также недавно болгарский генерал Валентин Цанков оценил признаки возможного военного конфликта стран НАТО и России. Провокации в Черном море увеличивают риск столкновения, передает издание «Царьград».

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нато черное море военные учения
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