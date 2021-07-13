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19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Вашингтон, 13 июля. Россия обладает мощной пушкой, от которой американских военных бросает в пот. Об этом пишут эксперты из Соединенных Штатов.

Обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу пишет, что российская модернизированная самоходная артиллерийская установка 2С7М «Малка» считается одной из мощнейших в мире. Перевод публикации предоставляет «ПолитРоссия».

Эксперт указывает, что основой для «Малки» стала советская самоходка 2С7 «Пион», разработанная еще в 1970-х годах. В ходе модернизации САУ получила новое оборудование, передовые приборы наблюдения, а также современную радиолокационную станцию. При этом все комплектующие установки являются российскими разработками.

Сучиу отмечает, что мощь новейшей российской пушки приводит американских военных в ужас. «Малка» способна одним выстрелом снести целое здание, которое служит укреплением для противника. Также она может атаковать как осколочно-фугасными, так и ядерными боеприпасами. По словам обозревателя, САУ предназначена для поражения стратегически важных объектов и ликвидации оборонительных сооружений, находящихся за линией фронта.

«Эта большая пушка России бросает в пот армию США», — отмечает аналитик из США.

Ранее сообщалось, что польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ. Эксперты издания Defence 24 проанализировали возможности Воздушно-десантных войск РФ и заключили, что в современном оснащении и с бронемашинами «Тайфун» они представляют грозную силу, с которой следует считаться. Американское издание The National Interest рассказало о неуловимом смертельном российском оружии — «боевых черепахах», пишет «Царьград».

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