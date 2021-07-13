Ханты-Мансийск, 13 июля. Житель Нижневартовска забил ножом до смерти своего знакомого. Как стало известно ФАН, правоохранителям подозреваемый выдвинул свою версию случившегося, согласно которой он якобы пытался оградить человечество от демона, вселившегося в душу своего товарища.

В местную полицию 11 июля позвонила жительница Нижневартовска и сообщила, что из соседней квартиры слышны крики о помощи. На место предполагаемого преступления выдвинулись стражи порядка. В жилище они обнаружили изрезанное тело 47-летнего мужчины. На месте происшествия сразу же был задержан хозяин квартиры.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Денис Волощенко.

Правоохранители по крупицам смогли восстановить события той ночи. Оказалось, что ситуация в квартире развивалась не совсем ординарным способом.

«К 23-летнему подозреваемому в гости пришел 47-летний знакомый. Оба они нигде не работали, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Мужчины употребили наркотики и забылись на некоторое время».

Хозяин квартиры, согласно его показаниям, очнулся первым. Он посмотрел на своего спящего товарища и ему показалось, что в него вселился дьявол.

«По словам подозреваемого, он решил избавить человечество от нечисти. Мужчина прошел на кухню и взял из ящика стола два ножа. После этого он вернулся в комнату и стал наносить порезы потерпевшему по всем частям тела. При этом он выкрикивал заклинания, которые, как он считал, помогут ему в «благом» деле», — добавил источник.

Потерпевший кричал и молил о снисхождении, но одурманенный хозяин квартиры продолжал свое черное дело. В какой-то момент нож в руках злодея сломался, и он взял на кухне запасной клинок.

«Любопытство соседки перебороло ее страх. После вызова стражей порядка она вышла на лестничную площадку подъезда, чтобы посмотреть, что все-таки происходит в соседней квартире. Неожиданно перед ней открылась дверь, и она увидела страшную картину: наркоман ножом в спину добивал свою жертву. Когда он затих, хозяин жилища попросил соседку дать ему тряпки, чтобы перевязать раны своего гостя. В этот момент прибыли полицейские. Они задержали жителя Нижневартовска и доставили его в местный отдел полиции», — резюмировал источник.

На допросе у следователя СКР задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Согласно его версии, у него были галлюцинации. По ходатайству силовиков суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Сейчас мужчина находится в местном следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.