Барецкий подаст в суд на блогера Аиду, выгулявшую парня на поводке в центре Нальчика

Права мужчин в нашей стране ущемляются, а их достоинство — оскорбляется порой самым непристойным образом. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

В главном городе Кабардино-Балкарии — Нальчике — произошел скандал с очередной блогеркой, попытавшейся выделиться из толпы и поставить себя над мнением общества, хайпанув на феминистических трендах. 14-летняя девушка по имени Аида выгуляла на поводке своего парня в маске раба с целью вызвать шквал патриархальной критики в свою сторону, о чем свидетельствует следующая провокационная подпись под видео.

«Согласитесь, если бы было наоборот и на веревке была бы девочка, это считалось бы нормой. Комментарии были бы «тигр», «лев» и так далее», — делится своими откровениями юная леди, только что получившая паспорт.

Блогерке удалось добиться своего: известный своей приверженностью традиционным ценностям Нальчик возмутился издевательствами Аиды над мужским полом. Ей начали поступать угрозы: пользователи интернета пишут, что она перешла грань, а ее парень на поводке — опозорил себя и свою столь ценящуюся на Кавказе мужественность. За сутки девушка может получить до сотни подобных сообщений, в одном из которых ее предупредили, что она разыскивается «серьезной мусульманской группировкой». В стороне не остался даже малый бизнес: местная кофейня пообещала бесплатную чашку кофе тому, кто кинет в Аиду яйцом или чем-нибудь обольет ее при встрече.

«Возмутительно, — прокомментировал поступок блогерки Барецкий. — Причем настолько, что я уже начал писать заявление на эту девушку с тем, чтобы привлечь ее за уничижение мужского достоинства в общепринятом смысле слова. Я не впрягаюсь за этого мужика на поводке, мне на него плевать, он и так опущенный по жизни. Меня волнует то, что в его лице был оскорблен гендер, к которому я принадлежу. И кем? Более слабым существом — женщиной!»

Шоумен добавил, что заявление свое он намерен подать «в Конституционный и, возможно, даже в Мировой суд», поскольку в процессе просмотра данного видео ему были нанесены невыносимые моральные страдания.

«А поскольку я — альфа-самец, я этого так не оставлю, — подчеркнул режиссер. — Кто-то должен защитить права мужчин! И с этой целью я скоро объявлю о создании центра «Против женского насилия». А то у нас любят феминистки повопить, если мужик даст пощечину своей бабе за то, что она там кому-то глазки строила, но почему-то при этом никто не говорит о случаях, когда несчастного мужичонку сковородой поколачивает собственная жена!»

Собеседник ФАН заявил, что как президент Союза профессиональных ритуальных агентов он повидал «много жести» — трупов мужчин, которые были до смерти замучены женским полом.

Prt Scr youtube.com / Интер Сторис

«Пьяных мужиков спящих обливали женщины бензином и поджигали, — поделился шокирующими подробностями Барецкий. — Нечего, мол, бухать! Правда, потом выяснялось, что оставшийся сиротой ребенок отца любил больше матери. Так что проблема такая есть, и мое движение «Против женского насилия» будет добиваться истинного равноправия полов».

Шоумен подчеркнул, что в настоящее время на мужчин оказывается слишком много давления: те должны обеспечивать и кормить своих жен, выполняя все их капризы.

«В итоге некоторые раскармливают своих баб так, что те в автобус не влезают, — поделился переживаниями режиссер. — Пришло время положить этому конец!»

Ранее Барецкий объяснил, почему его фильм «Брат-3» не был представлен на Каннском кинофестивале.