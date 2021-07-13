Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет

Манама, 13 июля. Количество смертных приговоров в Бахрейне резко возросло за последние 10 лет: со времен антиправительственных протестов 2011 года этот рост составил около 600%. Такие данные в своем новом совместном докладе приводят Бахрейнский института права и демократии и международная правозащитная организация Reprieve («Отсрочка»).

Правозащитники утверждают, что с момента начала Арабской весны к смертной казни приговорили как минимум 51 человека. При этом в предшествующее десятилетие аналогичная участь постигла всего 7 осужденных.

‘Heinous act of revenge’



Death sentences in Bahrain surge by 600% since 2011 https://t.co/ndduR3442K pic.twitter.com/s5JEoJtJnE — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 13, 2021

Авторы доклада утверждают, что участились и случаи применения пыток в отношении заключенных, приговоренных к казни. Так, из всех казненных в Бахрейне за прошедшие 10 лет 88% были осуждены по обвинению в терроризме, и 100% этих лиц утверждали, что в тюрьме подвергались пыткам. Правозащитники считают, что часть признаний была получена правоохранителями именно в результате применения насилия.

В документе сообщается, что комитет Организации Объединенных Наций (ООН) против пыток обеспокоен сложившейся ситуацией. Его члены рекомендовали судьям «пересмотреть обвинительные переговоры по делам, основанным исключительно на признаниях». В комитете полагают, что многие из этих вердиктов были политизированы и связаны с оппозиционной деятельностью казненных.

Директор Бахрейнского института права и демократии Сайед Ахмад Аль Вадеи, комментируя доклад, заявил:

«Вынесение смертного приговора жертвам пыток за их оппозицию правительству является отвратительным актом мести со стороны властей Бахрейна».

Манама против

Власти Бахрейна, в свою очередь, отвергают обвинения в атаках на оппозицию и обосновывают растущее число смертных приговоров в стране заботой о национальной безопасности. Между тем заявления о незаслуженных казнях и пытках заключенных появляются в ближневосточных СМИ все чаще.

Так, 13 июля исполняется ровно год с момента, когда Кассационный суд Бахрейна принял решение оставить в силе смертные приговоры для двух граждан страны — Хусейна Мусы и Мухаммада Рамадана. Они были арестованы в 2014 году по подозрению в причастности к атаке на автоколонну в Эль-Дейре, в результате которой погиб сотрудник полиции, а также к народным выступлениям.

Специалисты Бахрейнского института права и демократии утверждают, что Муса и Рамадан дали ложные признания в преступлении под пытками. За решеткой, по словам правозащитников, мужчин подвергали сексуальному насилию, лишали сна и жестоко избивали. Манама эту информацию отрицает.

Bahrain on Sunday rejected a #UN report calling for the release of Mohamed Ramadhan and Hussain Moosa, two political prisoners on death row. #Bahrain #manama pic.twitter.com/RAQUG7nCUA — LuaLuaTV (@LuaLuaEnglish) June 21, 2021

Сами заключенные также жалуются на то, что с 2020 года их родным запрещено посещать заключенных в тюрьме, а все их телефонные звонки домой прослушиваются.

Еще одним заключенным, приговоренным к высшей мере наказания и пожаловавшимся на пытки, стал Зухейр Абдалла. Он был арестован и осужден в 2018 году — также на основании его собственного признания. При этом мужчина утверждает, что стражи порядка вынудили его сознаться в преступной деятельности, которой он не совершал.

Zuhair Abdullah, is a 40-year-old former restaurateur and a father of five children. He was sentenced to death and stripped of his citizenship in 2018.

Help us save Zuhair and sign @ADHRB's petition: https://t.co/nhI5l2gPvO#ThereIsNoUsAndThem #EndDeathPenalty pic.twitter.com/HUFSl0firY — ADHRB (@ADHRB) March 31, 2021

Канал Al Jazeera опубликовал фрагменты из стенограммы телефонного разговора Абдаллы с правозащитником Аль Вадеи, который состоялся в октябре 2019 года.

«У них (представителей следствия — прим. ред.) нет доказательств против меня, вообще никаких. <…> Я пытался остановить их, но получил несколько травм. <…> Это была попытка психологическая пытка, меня много избивали. Была и попытка изнасилования», — рассказал заключенный.

Абдалла также заявляет, что впоследствии его осматривал судмедэксперт, однако мужчина не смог рассказать ему детали своего пребывания за решеткой, опасаясь новых пыток.

Зов о помощи

Правозащитники опубликовали рекомендации к правительству Бахрейна, призвав незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь до проверки информации о признаниях, полученных под пытками. Активисты также обратились к судам страны, потребовав отменить все смертные приговоры, которые основаны на признаниях заключенных.

Опубликовано и обращение в адрес Великобритании. Руководители правозащитных групп считают, что власти Соединенного Королевства должны прекратить оказание помощи судебным и правоохранительным органам Бахрейна.