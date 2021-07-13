Путин и Лукашенко проведут переговоры в Петербурге. События дня

Украинские силовики нанесли минометный удар по поселку Еленовка 13 июля под минометным обстрелом оказался поселок Еленовка. Украинские силовики в районе населенного пункта Тарамчук в направлении Еленовки выпустили 12 мин. Но на этом дело не закончилось, спустя некоторое время, боевики выпустили еще три мины в направлении села Веселое. Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель порекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в украинское законодательство так называемую «формулу Штайнмайера», своего рода механизм поэтапного выполнения Украиной Минских соглашений.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Петербурге kremlin.ru / Пресс-служба Кремля Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Санкт-Петербурге 13 июля в Константиновском дворце.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темами переговоров президентов станут российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, реализация, а также обмен мнениями по международным делам.

«Талибан» угрожает Турции последствиями при отказе вывести войска из Афганистана Федеральное агентство новостей / Представители запрещенного в России движения «Талибан» требуют от Турции вывести войска из Афганистана, пишут местные СМИ. Талибы угрожают Анкаре последствиями в случае отказа. Присутствие турецкого военного контингента вызывает беспокойство боевиков, передают журналисты. Попытки властей Турции оставить военнослужащих на территории Афганистана являются нарушением заключенных договоренностей. Напомним, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода войск США из региона. Талибы предприняли несколько наступательных операций и взяли под контроль ряд пограничных пунктов.