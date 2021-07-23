День ВМФ 2021: программа 25 июля в Петербурге и Кронштадте, посещение кораблей, салют

День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2021 году праздник состоится 25 июля. По традиции, еще со времен Петра I, главные празднования в честь побед русского флота разворачиваются в Санкт-Петербурге — морской столице России. Традиции не изменят и в 2021 году — 25 июля в Петербурге и в городе моряков Кронштадте состоится военно-морской парад, призванный продемонстрировать мощь российского флота.

Программа парада в честь Дня ВМФ

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге начнется в 10 часов утра с поднятия Андреевского флага на легендарном крейсере «Аврора». По традиции парад принимают верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ровно в 10 утра зажгутся факелы на знаменитых Ростральных колоннах, символизирующих морские победы России. С небольшим перерывом факелы будут гореть до вечера — до 23 часов.

В этом году в параде в честь Дня ВМФ примут участие 39 кораблей, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Зрители увидят боевые корабли Северного флота: ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Впервые в главном военно-морском параде, который состоится в Кронштадте, примут участие сразу три атомные подводные лодки: ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», а также АПЛ «Орел» и «Вепрь».

В честь Дня ВМФ состоится традиционное авиашоу. 25 июля в воздушной части парада над Сенатской площадью Петербурга пролетят самолеты Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, Ту-142МК, Ан-140, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, транспортные самолеты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52, Ка-29 и Ка-31.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Где смотреть парад ВМФ

Парад покажут все федеральные телеканалы, а также канал «78». Прямую трансляцию будет вести ФАН. Праздник можно наблюдать вживую с петербургских набережных, но места стоит занимать пораньше — желающих как правило бывает очень много.

В Петербурге самыми лучшими точками обзора считаются колоннада Исаакиевского собора, Дворцовая, Английская и Университетская набережные, стрелка Васильевского острова.

В Кронштадте главный военно-морской парад можно наблюдать из Петровского парка, с Ленинградской пристани, от Южной стенки и в Средней гавани. Отличную точку обзора предоставляет форт Константин, но добраться туда будет непросто: частный автотранспорт из города без специальных пропусков 25 июля в Кронштадт не пустят. Ограничения связаны с непростой эпидемической обстановкой.

Посещение кораблей и салют

Посещение военных кораблей, принимавших участие в параде или просто зашедших в город с визитом вежливости, — давняя морская традиция. Российские моряки не изменят ей и в этом году. Корабли будут открыты для посещения 25 июля с 14:00 до 18:00.

В Петербурге корабли, открытые для посещения, будут ошвартованы на Английской набережной и на набережной Лейтенанта Шмидта, в Кронштадте — у пирсов Усть-Рогатки в Средней (Петровской) гавани.

Традиционные праздничные концерты на городских площадях в честь Дня ВМФ в этом году не состоятся ни в Петербурге, ни в Кронштадте из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Тем не менее завершится праздник традиционно — грандиозным салютом и фейерверком, который начнется в 22:30. В Петербурге салют будет дан с пляжа Петропавловской крепости, в Кронштадте орудия будут установлены на Соборной площади.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Перекрытия дорог и работа метро

В дни репетиций парада в честь Дня ВМФ и в день его проведения в Петербурге и в Кронштадте вводятся ограничения для автотранспорта, а также для прохода в некоторые зоны.

25 июля для граждан, не имеющих специального пропуска, будет закрыт проход к Сенатской набережной.

В течение дня будет закрыт проезд по дамбе, исключения будут сделаны для жителей Кронштадта, а также для автотранспорта, имеющего специальное разрешение. С 7:00 до 17:00 воскресенья будет ограничено движение на участке от 117-го до 141-го километра КАД, а также от развязки с автодорогой к ММПК «Бронка» до развязки с Приморским шоссе. Повторим: ограничения не коснутся жителей Кронштадта, имеющих пропуск, а также для аккредитованного автотранспорта, городских автобусов и машин экстренных служб.

Ночная работа метро в день праздника не предусмотрена. Метрополитен завершит работу по графику — в полночь от конечных станций отойдут последние поезда.