Баскетболист Уилл Томас покинет «Зенит» в ближайшее время

Санкт-Петербург, 13 июля. Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный решил отказаться от продления контракта с тяжелым форвардом Уиллом Томасом.

Такое решение может быть связано с недавним подписанием контракта боссами «сине-бело-голубых» с бывшим игроком подмосковных «Химок» Джорданом Микки, который как раз пришел на ту же позицию, на которой выступает Томас. В ближайшее время он покинет «Зенит».

Американец пополнил состав петербургского «Зенита» в 2019 году. Томас переехал в Санкт-Петербург из испанской «Валенсии». В минувшем сезоне Евролиги вклад американца в успешное выступление петербуржцев очевиден — Уилл в среднем набирал 9,3 очка за матч, при этом совершая 4,9 подбора за игру.

Ранее стало известно, что легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал Робином в новом ролике по «Космическому джему — 2». Согласно сюжету, знаменитый игрок в баскетбол и его младший сын Бронни, который хочет создавать видеоигры, попадают в ловушку виртуального пространства. Чтобы вернуться домой, главный герой должен победить в матче против цифровых версий величайших звезд баскетбола.