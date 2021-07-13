Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:39
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
12:27
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
12:25
Происшествия
Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга
12:25
Экономика
Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост
Все новости

Летиция Каста и Луи Гаррель после рождения ребенка представили фильм в Каннах

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:12
Шоу-бизнес
Летиция Каста и Луи Гаррель после рождения ребенка представили фильм в Каннах
Global Look Press  /  Ddp/Keystone Press Agency

Канны, 13 июля. Французский актер Луи Гаррель и его жена Летиция Каста впервые вышли в свет после рождения ребенка. Пара появилась на Каннском кинофестивале.

Супруги прибыли в Канны, чтобы представить новый фильм Гарреля — La croisade. Главную роль в киноленте исполнила 43-летняя Каста.

Влюбленные держались рядом, позируя перед фотографами. На режиссере был темно-синий костюм в тонкую белую полоску и черные кроссовки. Каста отдала предпочтение французскому бренду Yves Saint Laurent. Она выбрала короткое платье с принтом в виде ярких цветов.

Пара в официальном браке с 2017 года. Весной этого года у супругов появился совместный ребенок. Мальчика назвали Азелем. Знаменитые муж и жена несколько недель скрывали радостное событие, но папарацци «поймали» их во время прогулки. Интересно, что модель не собиралась говорить, что ждет ребенка. За несколько месяцев до рождения малыша в прессу попали кадры, на которых был отчетливо виден округлившийся живот Касты.

Кроме недавно родившегося сына, у пары есть дети от других отношений. У Гарреля есть приемная дочь от бывшей жены Валерии Бруни-Тедески, а у Касты — 11-летняя Афина, 14-летний Орландо и 19-летняя Сатин.

Вернуться назад

каннский кинофестиваль каста гаррель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru