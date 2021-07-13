Летиция Каста и Луи Гаррель после рождения ребенка представили фильм в Каннах

Канны, 13 июля. Французский актер Луи Гаррель и его жена Летиция Каста впервые вышли в свет после рождения ребенка. Пара появилась на Каннском кинофестивале.

Супруги прибыли в Канны, чтобы представить новый фильм Гарреля — La croisade. Главную роль в киноленте исполнила 43-летняя Каста.

Влюбленные держались рядом, позируя перед фотографами. На режиссере был темно-синий костюм в тонкую белую полоску и черные кроссовки. Каста отдала предпочтение французскому бренду Yves Saint Laurent. Она выбрала короткое платье с принтом в виде ярких цветов.

Пара в официальном браке с 2017 года. Весной этого года у супругов появился совместный ребенок. Мальчика назвали Азелем. Знаменитые муж и жена несколько недель скрывали радостное событие, но папарацци «поймали» их во время прогулки. Интересно, что модель не собиралась говорить, что ждет ребенка. За несколько месяцев до рождения малыша в прессу попали кадры, на которых был отчетливо виден округлившийся живот Касты.

Кроме недавно родившегося сына, у пары есть дети от других отношений. У Гарреля есть приемная дочь от бывшей жены Валерии Бруни-Тедески, а у Касты — 11-летняя Афина, 14-летний Орландо и 19-летняя Сатин.