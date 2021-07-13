Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:39
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
12:27
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
12:25
Происшествия
Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга
12:25
Экономика
Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост
Все новости

Зеленский изъявил желание лично обсудить с Путиным статью про Украину

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:11
Политика
Зеленский изъявил желание лично обсудить с Путиным статью про Украину
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 13 июля. Ряд моментов из статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» можно обсудить лично, заявил глава Украины Владимир Зеленский.

Также глава государства добавил, что на встрече с российским лидером готов дать много материала, который можно использовать в другой статье про Украину.

Ранее Зеленский оценил статью Путина. По словам президента, ему приятно, что глава России знает украинский язык. Также он пообещал прочитать статью внимательно и подумать над ответом.

Вернуться назад

украина путин зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru