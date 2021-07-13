Зеленский изъявил желание лично обсудить с Путиным статью про Украину

Киев, 13 июля. Ряд моментов из статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» можно обсудить лично, заявил глава Украины Владимир Зеленский.

Также глава государства добавил, что на встрече с российским лидером готов дать много материала, который можно использовать в другой статье про Украину.

Ранее Зеленский оценил статью Путина. По словам президента, ему приятно, что глава России знает украинский язык. Также он пообещал прочитать статью внимательно и подумать над ответом.