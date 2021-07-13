Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:39
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
12:27
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
12:25
Происшествия
Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга
12:25
Экономика
Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост
Все новости

Житель Иркутска забрался на карниз балкона 13-го этажа с ребенком на руках

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:25
Происшествия
Житель Иркутска забрался на карниз балкона 13-го этажа с ребенком на руках
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иркутск, 13 июля. Мужчина стоит на карнизе и кричит, чтобы все разошлись. Очевидцы сообщают, что это происходит на улице Невского.

По словам свидетелей происшествия, ребенку около двух лет. Прохожие, увидев гражданина на карнизе, вызвали сотрудников экстренных служб. На место оперативно приехали полицейские и спасатели.

Пользователи Сети, которые наблюдают за происходящим, предположили, что местному жителю изменила жена, таким способом он решил мстить. Однако подтверждения этому пока нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В региональном Следственном комитете ФАН подтвердили, что сотрудники работают рядом с жилым домом. В настоящий момент неизвестно, будет ли возбуждаться уголовное дело, пока специалисты ведут проверку. Источник в полиции пояснил, что пока не удалось убедить мужчину не совершать необдуманные поступки.

Вернуться назад

иркутск балкон мужчина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru