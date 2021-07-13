Житель Иркутска забрался на карниз балкона 13-го этажа с ребенком на руках

Иркутск, 13 июля. Мужчина стоит на карнизе и кричит, чтобы все разошлись. Очевидцы сообщают, что это происходит на улице Невского.

По словам свидетелей происшествия, ребенку около двух лет. Прохожие, увидев гражданина на карнизе, вызвали сотрудников экстренных служб. На место оперативно приехали полицейские и спасатели.

Пользователи Сети, которые наблюдают за происходящим, предположили, что местному жителю изменила жена, таким способом он решил мстить. Однако подтверждения этому пока нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В региональном Следственном комитете ФАН подтвердили, что сотрудники работают рядом с жилым домом. В настоящий момент неизвестно, будет ли возбуждаться уголовное дело, пока специалисты ведут проверку. Источник в полиции пояснил, что пока не удалось убедить мужчину не совершать необдуманные поступки.