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Роспотребнадзор назвал количество привитых от коронавируса россиян

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:24
Общество
Роспотребнадзор назвал количество привитых от коронавируса россиян
pixabay.com

Москва, 13 июля. Количество жителей России, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, назвали представители Роспотребнадзора.

Прививку от заболевания сделали свыше 28,6 млн граждан. Такие сведения предоставила замглавы ведомства Елена Ежлова во время выступления на форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Также она добавила, что в российских регионах прививочная кампания проходит с разным темпом.

Врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Рамаз Кицбабашвили ранее развеял наиболее популярные мифы о вакцинации от коронавирусной инфекции. Прежде всего, прививка не влияет на интенсивность иммунитета и не может его снизить.

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россия вакцинация коронавирус
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