Бельгийцы массово жалуются на сильное подорожание электричества и газа

Брюссель, 13 июля. Резкое увеличение тарифов поставщиков электричества и газа в Бельгии отметили организации потребителей.

Так, рядовой бельгиец, который потребляет около 3,5 тыс. кВт/ч электроэнергии ежегодно, во Фландрии платит в среднем 523 евро. При этом в 2020 году сумма составила около 388 евро. Таким образом, рост стоимости составил 35%, а в некоторых случаях он оказался еще больше.

Что касается газа, что фламандский потребитель с фиксированным газовым контрактом платит 950 евро, то есть на 70% больше, чем в прошлом году. Рост цен на электричество и газ в Бельгии аналитики объяснили восстановлением экономики после пандемии коронавируса и сопутствующего кризиса.

Украинцы ранее выступили против «европейского» подхода «Нафтогаза» на ценообразование газа. Так, тарифный план «Месячный» прекратил свое действие, поскольку механизм основывался на стоимости голубого топлива в Европе.