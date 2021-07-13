Самолет Як-18Т с автомобильным двигателем впервые будет представлен на МАКС-2021

Москва, 13 июля. Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова завершили установку поршневого двигателя АПД-500 на самолет Як-18Т для показа на МАКС-2021.

Авиационный мотор-демонстратор был спроектирован на основе двигателя автомобиля Aurus. Конструкторы дополнили АПД-500 новыми узлами и системами, которые отвечают за безопасную работу двигателя в авиационном режиме. Представители ЦИАМ провели комплекс необходимых наземных и воздушных испытаний для подтверждения эффективной работы мотора.

«Первые летные испытания самолета запланированы на вторую половину 2021 года», — цитирует пресс-службу института РИА Новости.