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Россиянам рассказали, как определить подлинность товара по штрих-коду
Общество
Россиянам рассказали, как определить подлинность товара по штрих-коду
pxhere.com  /  CC0

Москва, 13 июля. Умение правильно читать штрих-код на товаре поможет определить его подлинность и узнать детали производственного процесса.

Каждому предприятию принадлежит свой уникальных номер, рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова в беседе с агентством «Прайм». Она отметила, что первые три цифры говорят о стране производства, а следующие 3-5 указывают на код предприятия. Затем следует код товара из 4-5 цифр, а последняя цифра указывает на подлинность продукции.

По словам Храмовой, отличие страны, указанной на упаковке и штрих-коде, может быть свидетельством подделки. При этом возможны случаи, когда заводы одной компании находятся в разных странах.

Ранее сообщалось, что ученые смогут определять коронавирус при помощи камеры телефона и штрих-кода. Канадские ученые разработали уникальный диагностический тест.

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производство штрих-код подлинность
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