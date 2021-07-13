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Более 1,7 миллиона потребительских кредитов выдали в России за июнь

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:04
Экономика
Более 1,7 миллиона потребительских кредитов выдали в России за июнь
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 июля. Российские кредитные организации достигли максимального числа выданных ссуд с 1991 года, рассказали в Объединенном кредитном бюро.

Генеральный директор бюро Артур Александрович отметил, что такая тенденция обусловлена несколькими факторами.

«Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель... Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам», — приводит его слова ТАСС.

Рекордный показатель в 1,7 миллиона кредитов оказался на 8% выше, чем в мае, и на 53% выше, чем в июне 2020 года. Больше всего выдача увеличилась в Омской и Вологодской областях.

Жители России стали активнее пытаться досрочно погасить свои кредиты, что связано с финансовыми трудностями, с которыми многие столкнулись в прошлом году.

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