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Зеленский пообещал подумать над ответом на статью Путина об Украине

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:12
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Политика
Зеленский пообещал подумать над ответом на статью Путина об Украине
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 13 июля. Украинский лидер Владимир Зеленский оценил статью российского президента Владимира Путина об Украине.

Как отметил Зеленский, ему приятно, что Путин знает украинский язык. Также он пообещал прочитать написанное Путиным внимательно и подумать над ответом. По словам украинского лидера, некоторые моменты в опубликованном материале он мог бы обсудить с Путиным лично.

«На встрече с Путиным готов дать много материала, который можно использовать в другой статье про Украину», — высказался Зеленский.

В своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» Путин дал однозначный ответ на вопрос об отношении к независимому украинскому государству и украинской нации. По его словам, право народов на самоопределение и желание иметь собственное государство заслуживают только одного — уважения.

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украина путин зеленский
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