Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:38
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
12:27
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
12:25
Происшествия
Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга
12:25
Экономика
Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост
Все новости

КНДР призвала Южную Корею и США отказаться от совместных военных учений
Политика
КНДР призвала Южную Корею и США отказаться от совместных военных учений
wikipedia.org  /  Yoni Rubin / CC BY 3.0

Пхеньян, 13 июля. Северная Корея заявила, что запланированные на август совместные военные маневры США и Южной Кореи могут привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

В сообщении информационного портала народной республики Uriminzokkiri говорится, что в существующей нестабильности на полуострове виноват Сеул. В КНДР назвали Южную Корею «поджигателем войны», который вступил в сговор с внешними силами, и призвали отказаться от военных учений.

Авторы публикации считают, что военные игры Сеула и США никогда «не будут идти рука об руку с миром». Пхеньян также осудил Южную Корею за дальнейшее укрепление своей армии, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Ранее infox писал, что США и Южная Корея обеспокоены появлением у КНДР подлодки, которая может стрелять баллистическими ракетами. На этом фоне в Вашингтоне продолжают называть Пхеньян серьезной военной угрозой и вводить против него санкции.

Вернуться назад

кндр южная корея эскалация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru