КНДР призвала Южную Корею и США отказаться от совместных военных учений

Пхеньян, 13 июля. Северная Корея заявила, что запланированные на август совместные военные маневры США и Южной Кореи могут привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

В сообщении информационного портала народной республики Uriminzokkiri говорится, что в существующей нестабильности на полуострове виноват Сеул. В КНДР назвали Южную Корею «поджигателем войны», который вступил в сговор с внешними силами, и призвали отказаться от военных учений.

Авторы публикации считают, что военные игры Сеула и США никогда «не будут идти рука об руку с миром». Пхеньян также осудил Южную Корею за дальнейшее укрепление своей армии, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Ранее infox писал, что США и Южная Корея обеспокоены появлением у КНДР подлодки, которая может стрелять баллистическими ракетами. На этом фоне в Вашингтоне продолжают называть Пхеньян серьезной военной угрозой и вводить против него санкции.