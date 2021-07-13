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РФПИ назвал ожидаемые сроки одобрения вакцины от COVID-19 «Спутник V» в ВОЗ

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:15
Общество
РФПИ назвал ожидаемые сроки одобрения вакцины от COVID-19 «Спутник V» в ВОЗ
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 13 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» уже осенью этого года.

Такое предположение сделали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Возможно, это произойдет в сентябре или октябре, подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Конечно, им решать, думаю, уже достаточно позитивной информации о «Спутнике V»», — добавил он.

Как стало известно ранее, РФПИ и производитель Serum Institute of India начнут выпускать отечественный препарат от COVID-19. Ежегодно планируется производить свыше 300 млн доз вакцины «Спутник V».

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