РФПИ назвал ожидаемые сроки одобрения вакцины от COVID-19 «Спутник V» в ВОЗ

Москва, 13 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» уже осенью этого года.

Такое предположение сделали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Возможно, это произойдет в сентябре или октябре, подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Конечно, им решать, думаю, уже достаточно позитивной информации о «Спутнике V»», — добавил он.

Как стало известно ранее, РФПИ и производитель Serum Institute of India начнут выпускать отечественный препарат от COVID-19. Ежегодно планируется производить свыше 300 млн доз вакцины «Спутник V».