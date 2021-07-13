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Аналитик Макговерн объяснил, почему не стоит доверять заявлениям США о трагедии MH17
Политика
Аналитик Макговерн объяснил, почему не стоит доверять заявлениям США о трагедии MH17
Prt Scr courtmh17.com

Вашингтон, 13 июля. Соединенные Штаты и страны Европы воспользовались катастрофой с малайзийским авиалайнером рейса MH17, чтобы ввести новые ограничительные меры против России.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн рассказал, почему не следует доверять высказываниям американской стороны о «доказательствах» по делу крушения самолета. Об этом он сообщил в своей статье для портала Antiwar, передает «ПолитРоссия».

«Так называемые доказательства, о которых ранее заявляли США, по-видимому, относятся к категории «несуществующих разведданных» – таких же, например, как сведения об оружии массового уничтожения в Ираке», — подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ.

Помимо этого, он рассказал, что о личных «разведданных» также старается заявить украинская сторона. Макговерн заявил, что Украине разрешили войти в число государств, ведущих расследование, несмотря на то, что она является главным подозреваемым.

По его словам, США не предоставили спутниковые фотографии ни голландскому военному разведывательному агентству MIVD, ни полиции, ни прокуратуре Нидерландов. Однако по соответствующему запросу поступали многочисленные обращения. Это вызвало подозрения у голландской разведки: специалисты усомнились в том, что американская сторона действительно располагает доказательствами, о которых громко и публично объявила, добавил Макговерн.

Ранее сообщалось, что судья по делу о крушении MH17 Хенрик Стинхейс случайно разоблачил специалиста из разведки США, ответственного за позицию страны по авиакатастрофе. В рамках последнего заседания по делу самолета судья отклонил ходатайство защиты о приглашении американского эксперта, поставившего подпись под документами о том, что самолет был якобы сбит ракетой из ЗРК «Бук».

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