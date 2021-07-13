Одесский журналист высмеял унизительную для Зеленского встречу с Меркель

Киев, 13 июля. Известный одесский журналист Юрий Ткачев указал на демонстративное отношение канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фактически Меркель указала Зеленскому на место, заявив, что страхи Украины он будет обсуждать с президентом США Джо Байденом.

«Могла б уже прямо на лицо Зеленскому помочиться. Чего уж там», — иронично добавил Ткачев.

Власти Украины постоянно говорят, что не покупают российский газ, но при этом боятся отключения страны, напомнил журналист.

Обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, политолог Алексей Голобуцкий считает, что поездка Зеленского в Берлин была бессмысленной, так как возможные договоренности о еще десяти годах загрузки ГТС Украины на минимальных мощностях — это очень мало. Теперь Киеву остается лишь надеяться, что власть в Германии сменится, а Байден убедит Меркель не запускать «Северный поток — 2».

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в свою очередь заявил, что Донбассу не нужны поставки газа с Украины. Он назвал неудачной импровизацией встречу Зеленского с Меркель и удивился, что украинский президент вдруг обеспокоился энергоснабжением республик, так как последние шесть лет в ЛДНР нет поставок газа и электричества с Украины.

Ранее Зеленский заявил о необходимости «надавить» на Россию для организации встречи «нормандской четверки». По его мнению, вопрос реализации проекта «Северный поток — 2» необходимо обсудить на этих переговорах.