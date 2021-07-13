Около 300 человек эвакуировали из загоревшейся больницы во Владимире

Владимир, 13 июля. Спасатели оперативно потушили огонь в больнице и эвакуировали из здания более 280 человек.

По предварительной версии, возгорание случилось в одном из кабинетов областной клинической больницы. Загорелось рентгеноборудование. Площадь пожара составила 0,5 кв. м.

Информация о ЧП поступила на пульт сотрудников МЧС в 10:52 по московскому времени. С огнем боролись 13 единиц техники и 28 спасателей.

Крупный лесной пожар ранее ликвидировали под Екатеринбургом. Он произошел недалеко от коттеджного поселка «Бобры» в Белоярском городском округе. Пожарные тушили пламя на протяжении восьми часов.