Россиянам рассказали, можно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса

Москва, 13 июля. Возможны ли случаи заболевания двумя штаммами коронавируса одновременно, объяснили представители Роспотребнадзора.

Заражение сразу двумя мутациями вируса возможно, предупредили в ведомстве. Подобный случай зафиксировали в прошлом году у пожилой россиянки.

Если человек заболел несколькими штаммами одновременно, то течение болезни может быть более тяжелым. При этом чаще вирус просто будет дольше находиться в организме. Риск заразиться двумя мутациями коронавируса увеличивается для пожилых и людей со слабым иммунитетом.

Российские врачи выявили коронавирус у 24 705 жителей страны за последние сутки. Сообщение поступило ранее от оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.