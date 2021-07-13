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Россиянам рассказали, можно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:14
Общество
Россиянам рассказали, можно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Москва, 13 июля. Возможны ли случаи заболевания двумя штаммами коронавируса одновременно, объяснили представители Роспотребнадзора.

Заражение сразу двумя мутациями вируса возможно, предупредили в ведомстве. Подобный случай зафиксировали в прошлом году у пожилой россиянки.

Если человек заболел несколькими штаммами одновременно, то течение болезни может быть более тяжелым. При этом чаще вирус просто будет дольше находиться в организме. Риск заразиться двумя мутациями коронавируса увеличивается для пожилых и людей со слабым иммунитетом.

Российские врачи выявили коронавирус у 24 705 жителей страны за последние сутки. Сообщение поступило ранее от оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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роспотребнадзор коронавирус штамм
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